Пісторіус сказав, чому передача ракет Taurus Україні не змінить хід війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання постачання крилатих ракет Taurus Україні, наголосивши, що ця зброя сама по собі не стане вирішальним чинником на фронті. Він зазначив, на чому Німеччина акцентує для допомоги Україні.

Про це Борис Пісторіус заявив під час спілкування з журналістом Bericht aus Berlin.

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За його словами, для української армії наразі набагато важливішими є розвідка, спостереження, обробка даних для наведення й точних ударів. Він підкреслив, що Німеччина й надалі готова надавати Україні озброєння.

"Вони (ракети. — Ред.) не вирішать цю війну, це ясно, і тим більше не та кількість, про яку йдеться. Тому треба від цього відмовитися. Важливіші для України розвідка, спостереження, обробка даних, щоб націлюватися, діяти, бачити, що на них насувається. І, звісно, ми здатні надати тверде озброєння", — заявив Пісторіус.

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Також міністр пояснив позицію уряду щодо питання обов'язкового військового призову в Німеччині. Пісторіус зазначив, що нинішня система базується на добровільності, оскільки поки немає юридичної чи інфраструктурної готовності до масового повернення призову.

Водночас Пісторіус запевнив, що уряд уже переглянув інфраструктурні плани та готується до активних дій.

"Ми вже переглянули плани інфраструктури і готові діяти. Досі нам бракувало коштів. Ми застосуємо нові підходи до розбудови інфраструктури. Ми застосуємо нові підходи до закупівель. Дамо командирам більше свободи, наприклад, щодо купівлі дронів. Все це вже в процесі та підготовлено", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, нещодавно німецький чиновник Фрідріх Мерц, який, ймовірно, обійме посаду канцлера Німеччини, засудив російську атаку по Сумах на Вербну неділю, 13 квітня. Він зробив заяву з натяком на готовність передати України ракети Taurus.

Також в Німеччині розкритикували мирний план Дональда Трампа щодо війни в Україні і передали новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

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