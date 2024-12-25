Сумская область — из приграничья эвакуируют людей

Эвакуация людей из Сумской области Фото: скриншот с видео

Спецподразделение "Білий Янгол" в день Рождества 25 декабря эвакуировали семью из приграничья Сумщины. В безопасное место забрали женщину и двух детей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) и показали видео.

Читайте также:

Эвакуация гражданских из Сумской области

В ведомстве рассказали, что сегодняшний день начался для женщины и ее детей с дороги в безопасное место. В этом им помогли правоохранители, эвакуировавшие семью из пограничного Краснополья.

"Работники полицейского спецподразделения "Белый Ангел" демонстрируют, что Рождество — не только празднование и традиции, но и искреннее желание помочь тем, кто в этом больше нуждается", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно глава Херсонской ГВА Роман Мрочко рассказал, что россияне срывают эвакуацию гражданского населения из региона. Для этого они придумали новые методы.

Также мы писали, что в Украине изменили правила эвакуации детей. Все изменения можно узнать по ссылке.