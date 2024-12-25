Сумська область — з прикордоння евакують людей

Евакуація людей із Сумської області. Фото: скриншот з відео

Спецпідрозділ "Білий Янгол" у день Різдва 25 грудня евакуювали родину з прикордоння Сумщини. У безпечне місце забрали жінку та її двох дітей.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) та показали відео.

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У відомстві розповіли, що сьогоднішній день розпочався для жінки та її дітей з дороги у безпечне місце. У цьому їм допомогли правоохоронці, які евакуювали родину з прикордонного Краснопілля.

"Працівники поліцейського спецпідрозділу "Білий Янгол" демонструють, що Різдво — не лише святкування й традиції, а і щире бажання допомогти тим, хто цього найбільше потребує", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно голова Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що росіяни зривають евакуацію цивільного населення з регіону. Для цього вони вигадали нові методи.

Також ми писали, що в Україні змінили правила щодо евакуації дітей. Всі зміни можна дізнатися за посиланням.