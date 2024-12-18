Евакуація з Херсонщини — як росіяни зривають виїзд мешканців

Евакуація населення з Херсонщини. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Російські війська намагаються підступно зірвати евакуаційні заходи з небезпечних зон Херсонської області. Окупанти дистанційно розкидають на дорогах пастки-"їжаки", на яких підриваються автобуси.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у середу, 18 грудня.

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Мрочко розповів, що за останні кілька днів підірвалися одразу дві автівки: одна — Херсонської міської військової адміністрації, інша — волонтерів. Під час вивезення людей з Антонівки машини наїхали на пастки-"їжаки", які загарбники розкидають на дорогах дистанційно.

Російські пастки-"їжаки". Фото: Херсонська ОВА

Російські пастки-"їжаки". Фото: Херсонська ОВА

"Небезпеку становить навіть не те, що при наїзді на такий металевий трикутник пошкоджується колесо. Екіпаж, за логікою рашистів, має зупинитись для заміни колеса, а на нього вже чатує дрон з вибухівкою, щоб вбити або поранити мирних людей", — йдеться у повідомленні.

Начальник МВА додав, що обидва рази водії не зупинялися та продовжували рух із "червоної зони", а зупинилися вже у безпечному місці.

Скриншот допису Романа Мрочка

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що евакуація також триває із Харківської області.

Також ми писали, що у Сирії росіяни бояться проводити евакуації своїх солдатів. Вони вважають, що їхню колону накриють вогнем.