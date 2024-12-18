Эвакуация из Херсона — как россияне срывают выезд жителей

Эвакуация населения из Херсонской области. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Российские войска пытаются коварно сорвать эвакуационные меры из опасных зон Херсонской области. Оккупанты дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи", на которых взрываются автобусы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в среду, 18 декабря.

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Мрочко рассказал, что за последние несколько дней подорвались сразу два автомобиля: один — Херсонской городской военной администрации, другой — волонтеров. При вывозе людей из Антоновки машины наехали на ловушки-"ежи", которые захватчики разбрасывают на дорогах дистанционно.

Российские ловушки-"ежи". Фото: Херсонская ОВА

Российские ловушки-"ежи". Фото: Херсонская ОВА

"Опасность представляет даже не то, что при наезде на такой металлический треугольник повреждается колесо. Экипаж, по логике рашистов, должен остановиться для замены колеса, а его уже подстерегает дрон со взрывчаткой, чтобы убить или ранить мирных людей", — говорится в сообщении.

Начальник МВА добавил, что оба раза водители не останавливались и продолжали движение из "красной зоны", а остановились уже в безопасном месте.

Скриншот сообщения Романа Мрочко

Напомним, недавно мы писали, что эвакуация также идет из Харьковской области.

Также мы писали, что в Сирии россияне боятся проводить эвакуацию своих солдат. Они полагают, что их колонну накроют огнем.