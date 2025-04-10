Суд лишил свободы подростка, который поджигал автомобили ВСУ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковской области подросток, который является уроженцем села Княжолука, вместе с 18-летним родственником поджег по заказу спецслужб РФ три автомобиля ВСУ в Долине. За это суд назначил ему наказание.

Об этом сказано на Facebook-странице Долинского районного суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, летом 2024 года несовершеннолетний получил в Telegram предложение заработка в размере 1500 долларов.

"После этого ему прислали видео по содержанию работы, а именно: поджоги релейных шкафов "Укрзализныци", зданий ТЦК и СП, автомобилей, используемых Вооруженными силами Украины. Подросток согласился на третье предложение и привлек к "работе" своего совершеннолетнего родственника", — говорится в сообщении.

Действуя в соответствии с инструкциями куратора, ребята смешали бензин с маслом и ночью 13 июля 2024 года подожгли в Долине автомобиль военного Grand Cherokee. За это они получили вознаграждение в размере 42 200 гривен, которыми поделились между собой.

"После этого они подыскали еще два автомобиля, которые по внешним признакам принадлежали военнослужащим. Ночью 4 августа они подожгли Nissan Navara Aventura. Тогда же ребята попытались поджечь Mitsubishi, который был рядом. Во время попытки поджога на месте преступления их задержали оперативники СБУ", — сообщили в суде.

Решение суда

Несовершеннолетний полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Ему были предъявлены обвинения по статьям 114-1 и 194 Уголовного кодекса Украины.

Рассматривая дело, суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в частности юный возраст обвиняемого, а также позицию стороны обвинения. Учитывая эти факторы, было вынесено решение о назначении ему наказания в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре судили военнослужащего, который во время службы в ВСУ сдавал позиции украинских воинов Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ). За это его он получил суровый приговор.

Также мы писали, что во Львовской области судили инспектора пограничной службы. Как стало известно, он помогал уклонистам незаконно пересекать государственную границу.