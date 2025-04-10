Суд позбавив волі підлітка, який підпалював автомобілі ЗСУ

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Івано-Франківській області підліток, який є уродженцем села Княжолука, разом із 18-річним родичем підпалив на замовлення спецслужб РФ три автомобілі ЗСУ в Долині. За це суд призначив йому покарання.

Про це сказано на Facebook-сторінці Долинського районного суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, влітку 2024 року неповнолітній отримав у Telegram пропозицію заробітку в розмірі 1500 доларів.

"Після цього йому надіслали відео щодо змісту роботи, а саме: підпали релейних шаф "Укрзалізниці", будівель ТЦК та СП, автомобілів, які використовуються Збройними силами України. Підліток погодився на третю пропозицію та залучив до "роботи" свого повнолітнього родича", — йдеться у повідомлені.

Діючи відповідно до інструкцій куратора, хлопці змішали бензин із маслом і вночі 13 липня 2024 року підпалили в Долині автомобіль військового Grand Cherokee. За це вони отримали винагороду у розмірі 42 200 гривень, якими поділилися між собою.

"Після цього вони підшукали ще два автомобілі, які за зовнішніми ознаками належали військовослужбовцям. Уночі 4 серпня вони підпалили Nissan Navara Aventura. Тоді ж хлопці спробували підпалити Mitsubishi, який був поруч. Під час спроби підпалу на місці злочину їх затримали оперативники СБУ", — повідомили у суді.

Рішення суду

Неповнолітній повністю визнав свою провину у вчинених злочинах. Йому були висунуті обвинувачення за статтями 114-1 та 194 Кримінального кодексу України.

Розглядаючи справу, суд взяв до уваги низку пом'якшувальних обставин, зокрема юний вік обвинуваченого, а також позицію сторони обвинувачення. Враховуючи ці фактори, було винесено рішення про призначення йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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