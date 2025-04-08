Боєць ЗСУ передав інформацію про армію України через свого батька, який працює на ФСБ

Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Дніпрі судили військовослужбовця, якій перебуваючи на службі у ЗСУ здавав позиції українських героїв у ФСБ. За це він отримав суворий вирок.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Суд з'ясував, що обвинувачений був оператором роти протитанкових ракетних комплексів однієї з військових частин. Перебуваючи на фронті він через месенджер Telegram 15 разів розповсюдив дані про місце дислокації техніки та особового складу своєї військової частини.

Конфіденційну інформацію він передавав своєму батькові, який перебуває на території Росії та співпрацює з ФСБ. В Україні батькові обвинуваченого заочно оголосили підозру.

Рішення суду

Під час судового засідання військовослужбовець визнав свою вину та щиро розкаявся. Проте суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська. 21-річний хлопець збирав розвіддані для підготовки нових атак окупантів.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агентку РФ, яка отруїла військового ЗСУ. Крім того, вона готувала вибухівку для терактів.