Боец ВСУ передал информацию об армии Украины через своего отца, который работает на ФСБ

Военный в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Днепре судили военнослужащего, которой находясь на службе в ВСУ сдавал позиции украинских героев в ФСБ. За это он получил суровый приговор.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что обвиняемый был оператором роты противотанковых ракетных комплексов одной из воинских частей. Находясь на фронте он через мессенджер Telegram 15 раз распространил данные о месте дислокации техники и личного состава своей воинской части.

Конфиденциальную информацию он передавал своему отцу, который находится на территории России и сотрудничает с ФСБ. В Украине отцу обвиняемого заочно объявили подозрение.

Решение суда

Во время судебного заседания военнослужащий признал свою вину и искренне раскаялся. Однако суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за защитниками прифронтового Покровска. 21-летний парень собирал разведданные для подготовки новых атак оккупантов.

Напомним, ранее в Харькове задержали агента РФ, которая отравила военного ВСУ. Кроме того, она готовила взрывчатку для терактов.