Боец ВСУ передал информацию об армии Украины через своего отца, который работает на ФСБ

В Днепре судили бойца, который сдавал ФСБ координаты ВСУ
В Днепре судили военнослужащего, которой находясь на службе в ВСУ сдавал позиции украинских героев в ФСБ. За это он получил суровый приговор.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Суд выяснил, что обвиняемый был оператором роты противотанковых ракетных комплексов одной из воинских частей. Находясь на фронте он через мессенджер Telegram 15 раз распространил данные о месте дислокации техники и личного состава своей воинской части.
Конфиденциальную информацию он передавал своему отцу, который находится на территории России и сотрудничает с ФСБ. В Украине отцу обвиняемого заочно объявили подозрение.
Решение суда
Во время судебного заседания военнослужащий признал свою вину и искренне раскаялся. Однако суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за защитниками прифронтового Покровска. 21-летний парень собирал разведданные для подготовки новых атак оккупантов.
Напомним, ранее в Харькове задержали агента РФ, которая отравила военного ВСУ. Кроме того, она готовила взрывчатку для терактов.
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