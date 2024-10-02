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Во время освобождения агрегатного завода в Волчанске ГУР взяло в плен россиян

2 октября 2024 07:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В ЦПД СНБО сообщили, какое значение для Украины имеет освобождение агрегатного завода в Волчанске, и опубликовали фото россиян, взятых в плен
Россияне, взятые в плен во время освобождения агрегатного завода в Волчанске. Фото: KOVALENKO/Telegram
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Контроль над агрегатным заводом в Волчанске позволяет украинским военнослужащим развивать этот успех и постепенно вытеснять россиян из города. Во время освобождения предприятия бойцам ГУР удалось взять оккупантов в плен.

Фото с пленными россиянами опубликовал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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"Армия РФ попыталась отразить позиции, но потеряла кучу техники и людей, не достигнув результата", — отметил глава ЦПД СНБО.

Напомним, в ГУР объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет освобождение агрегатного завода в Волчанске. Контроль над этим предприятием улучшит логистику Сил обороны, а также создаст плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска.

Также мы сообщали, что потеря контроля над волчанским агрегатным заводом стала серьезным ударом по имиджу российской армии. Сейчас это предприятие подвергается постоянным обстрелам. Россияне бьют по нему из всего имеющегося вооружения, в том числе тяжелых пулеметных систем.

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