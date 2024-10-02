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Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ГУР взяло в полон росіян

2 жовтня 2024 07:55
Чекарьова Марія - редактор
У ЦПД РНБО повідомили, яке значення для України має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську, та опублікували фото росіян, яких взяли в полон
Росіяни, яких взяли в полон під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Фото: KOVALENKO/Telegram
Чекарьова Марія - редактор

Контроль над агрегатним заводом у Вовчанську дає можливість українським військовослужбовцям розвивати цей успіх і поступово витісняти росіян із міста. Під час звільнення підприємства бійцям ГУР вдавалося взяти окупантів у полон.

Фото з полоненими росіянами опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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"Армія РФ спробувала відбити позиції, але втратила купу техніки та людей, не досягнувши результату", — зазначив очільник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, у ГУР пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Контроль над цим підприємством покращить логістику Сил оборони, а також створить плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.

Також ми повідомляли, що втрата контролю над вовчанським агрегатним заводом стала серйозним ударом по іміджу російського війська. Зараз це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.

завод Харківська область підприємства війна в Україні Вовчанськ

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