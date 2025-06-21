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Главная Армия Во время возвращения тел РФ отдала своих военных, — Зеленский

Во время возвращения тел РФ отдала своих военных, — Зеленский

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 14:52
Обмен телами Украины и РФ — Москва отдает своих военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Как Россия возвращает Украине тела военных

Во время репатриационных мероприятий россияне передали 20 тел своих военных. Также было обнаружено тело израильского наемника, который воевал на стороне РФ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 21 июня.

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Как Россия возвращает Украине тела военных

Зеленский рассказал, что Россия уверяла о передаче тел только украинских военных, но среди них были тела 20 россиян.

"Они подбрасывали нам трупы своих граждан. Такое отношение к войне, к своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с российскими паспортами", — сказал президент.

Як Росія повертає Україні тіла військових
Российский паспорт, который был у погибшего оккупанта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он добавил, что россияне сами даже не могут проверить, кого они отправляют Украине, ведь "это большое количество людей".

"Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", — подчеркнул глава государства.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что россияне никак не реагируют на то, что отдают Украине тела своих военных. Они говорят, что не может такого быть.

По словам украинского лидера, мы фиксируем все такие факты, ведь они неоднократные. А если это не один факт, то это не случайность.

Напомним, последний раз Украина вернула еще 1200 тел погибших военных 15 июня. Организована транспортировка тел в специализированные государственные учреждения для идентификации.

В то же время глава МВД Игорь Клименко рассказал, что Россия усложняет процесс идентификации тел тем, что передают Украине своих военных.

Владимир Зеленский россияне война в Украине тело обмен
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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