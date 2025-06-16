Росія ускладнює ідентифікацію тіл загиблих — деталі від Клименка

Повернення тіл в Україну. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів подробиці повернення тіл загиблих. За його словами, Росія навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації. Зокрема, окупанти передали тіла й своїх солдатів.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram у понеділок, 16 червня.

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Повернення тіл загиблих

Клименко зауважив, що повернення тіл — це одна з найважчих, але вкрай потрібних місій.

За його словами, після репатріації розпочинається кропітка робота:

розтин;

ретельний огляд слідчим;

проведення ДНК-експертиз;

перевірка кожної деталі.

Міністр розповів, що РФ передає тіла у вкрай понівеченому стані, а частину з них – в різних мішках. Крім того, трапляються випадки, коли рештки людини повертають під час різних етапів репатріації.

"До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", — зазначив Клименко.

За його словами, експерти працюють на межі можливо. Він наголосив, що фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, а процеси відпрацьовані. Найбільшим викликом є час.

"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо — саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це — люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", — додав Клименко.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 червня відбувся останній етап обміну тіл у межах репатріаційного процесу, передбаченого Стамбульськими домовленостями. В Україну повернули 1245 загиблих.

А 14 червня повернули тіла ще 1200 загиблих. Наразі проводяться всі необхідні експертизи.