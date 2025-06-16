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Главная Армия Обмен тел — как Россия усложняет процесс идентификации

Обмен тел — как Россия усложняет процесс идентификации

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:29
Россия усложняет идентификацию тел погибших — детали от Клименко
Возвращение тел в Украину. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Ключові моменти Возвращение тел погибших

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал подробности возвращения тел погибших. По его словам, Россия намеренно усложняет Украине процесс идентификации. В частности, оккупанты передали тела и своих солдат.

Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram в понедельник, 16 июня.

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Возвращение тел погибших

Клименко отметил, что возвращение тел — это одна из самых тяжелых, но крайне необходимых миссий.

По его словам, после репатриации начинается кропотливая работа:

  • вскрытие;
  • тщательный осмотр следователем;
  • проведение ДНК-экспертиз;
  • проверка каждой детали.

Министр рассказал, что РФ передает тела в крайне изуродованном состоянии, а часть из них — в разных мешках. Кроме того, бывают случаи, когда останки человека возвращают во время различных этапов репатриации.

"К тому же во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", — отметил Клименко.

По его словам, эксперты работают на грани возможно. Он отметил, что специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, а процессы отработаны. Самым большим вызовом является время.

"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно — именно это является целью России. Мы не имеем права на ошибку.  Для нас это не статистика. Это — люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", — добавил Клименко.

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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, 16 июня состоялся последний этап обмена тел в рамках репатриационного процесса, предусмотренного Стамбульскими договоренностями. В Украину вернули 1245 погибших.

А 14 июня вернули тела еще 1200 погибших. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

МВД война Украина Игорь Клименко Россия погибшие
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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