Обмін тілами України і РФ — Москва віддає своїх військових

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час репатріаційних заходів, росіяни передали 20 тіл своїх військових. Також було виявлено тіло ізраїльського найманця, який воював на боці РФ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня.

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Як Росія повертає Україні тіла військових

Зеленський розповів, що Росія запевняла про передачу тіл лише українських військових, але серед них були тіла 20 росіян.

"Вони підкидали нам трупи своїх громадян. Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами", — сказав президент.

Російський паспорт, який був у загиблого окупанта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він додав, що росіяни самі навіть не можуть перевірити, кого вони відправляють Україні, адже "це велика кількість людей".

"Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", — підкреслив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що росіяни ніяк не реагують те, що віддають Україні тіла своїх військових. Вони кажуть, що не може такого бути.

За словами українського лідера, ми фіксуємо всі такі факти, адже вони неодноразові. А якщо це не один факт, то це не випадковість.

Нагадаємо, востаннє Україна повернула ще 1200 тіл загиблих військових 15 червня. Організовано транспортування тіл до спеціалізованих державних установ для ідентифікації.

Водночас очільник МВС Ігор Клименко розповів, що Росія ускладнює процес ідентифікації тіл тим, що передають Україні своїх військових.