ВСУ взяли в плен индийца Маджоти - видео

Гражданин Индии, которому всего 22 года, во время первого же боя добровольно сдался в плен украинским военным. На войну против Украины он согласился отправиться, чтобы избежать тюремного наказания на родине.

Об этом сообщает 63-я отдельная механизированная бригада в Facebook.

ВСУ взяли в плен индийца

Индиец по имени Маджоти поделился историей, как после обучения в одном из университетов России оказался за решеткой — его осудили на семь лет по обвинению в хранении наркотиков.

Уже в тюрьме мужчине предложили альтернативу — подписать контракт с российской армией, уверяя, что это поможет избежать наказания и принесет немалые выплаты. Однако после службы никаких обещанных денег он так и не увидел.

Маджоти рассказал, что его главной целью было сбежать из этой ловушки. По его словам, после 16 дней военной подготовки его отправили на фронт, но уже через три дня конфликт с командиром заставил его сдаться в плен украинским военным.

"Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать", — рассказал пленный.

Маджоти также заявил, что не хочет возвращаться в Россию, и попросил, чтобы его отправили в Индию.

Ранее бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен 36-летнего гражданина Кении. Это произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

А до этого украинские военные взяли в плен двух граждан Китая. Они воевали в составе российской армии.