Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Во время первого же боя — ВСУ взяли в плен индийца

Во время первого же боя — ВСУ взяли в плен индийца

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 23:49
ВСУ взяли в плен индийца Маджоти - видео
ВСУ взяли в плен индийца. Фото: кадр из видео

Гражданин Индии, которому всего 22 года, во время первого же боя добровольно сдался в плен украинским военным. На войну против Украины он согласился отправиться, чтобы избежать тюремного наказания на родине.

Об этом сообщает 63-я отдельная механизированная бригада в Facebook.

Реклама
Читайте также:

ВСУ взяли в плен индийца

Индиец по имени Маджоти поделился историей, как после обучения в одном из университетов России оказался за решеткой — его осудили на семь лет по обвинению в хранении наркотиков.

Уже в тюрьме мужчине предложили альтернативу — подписать контракт с российской армией, уверяя, что это поможет избежать наказания и принесет немалые выплаты. Однако после службы никаких обещанных денег он так и не увидел.

Маджоти рассказал, что его главной целью было сбежать из этой ловушки. По его словам, после 16 дней военной подготовки его отправили на фронт, но уже через три дня конфликт с командиром заставил его сдаться в плен украинским военным.

"Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать", — рассказал пленный.

Маджоти также заявил, что не хочет возвращаться в Россию, и попросил, чтобы его отправили в Индию.

Ранее бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен 36-летнего гражданина Кении. Это произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

А до этого украинские военные взяли в плен двух граждан Китая. Они воевали в составе российской армии.

Индия пленные война в Украине армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации