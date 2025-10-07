Відео
Головна Армія Під час першого ж бою — ЗСУ взяли в полон індійця

Під час першого ж бою — ЗСУ взяли в полон індійця

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:49
ЗСУ взяли у полон індійця Маджоті - відео
ЗСУ взяли в полон індійця. Фото: кадр з відео

Громадянин Індії, якому всього 22 роки, під час першого ж бою добровільно здався в полон українським військовим. На війну проти України він погодився вирушити, щоб уникнути тюремного покарання на батьківщині.

Про це повідомляє 63-я окрема механізована бригада у Facebook.

ЗСУ взяли у полон індійця

Індієць на ім’я Маджоті поділився історією, як після навчання в одному з університетів Росії опинився за ґратами — його засудили на сім років за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Уже у в’язниці чоловікові запропонували альтернативу — підписати контракт із російською армією, запевняючи, що це допоможе уникнути покарання та принесе чималі виплати. Однак після служби жодних обіцяних грошей він так і не побачив.

Маджоті розповів, що його головною метою було втекти з цієї пастки. За його словами, після 16 днів військової підготовки його відправили на фронт, але вже через три дні конфлікт із командиром змусив його здатися в полон українським військовим.

"Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти", — розповів полонений.

Маджоті також заявив, що не хоче повертатися до Росії, та попросив, щоб його відправили в Індію.

Раніше бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон 36-річного громадянина Кенії. Це трапилось на Вовчанському напрямку у Харківській області.

А до цього українські військові взяли у полон двох громадян Китаю. Вони воювали в складі російської армії.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
