Повреждены таинственные контейнеры — спутниковые фото аэродрома Борисоглебск

Во время атаки на аэродром Борисоглебск были повреждены таинственные контейнеры
В ночь на 3 октября 2024 года украинские беспилотники ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск", который находится в 300 км от границы Украины. На спутниковых снимках видны повреждения таинственных контейнеров.
Об этом сообщили эксперты издания DEFENSE EXPRESS в пятницу, 4 октября.
Атака на аэродром "Борисоглебск"
Аэродром "Борисоглебск" использовался для самолетов Су-35 и Су-34. Основной целью операции, вероятно, было уничтожение самолетов и инфраструктуры аэродрома, чтобы предотвратить дальнейшие авиаудары. 4 октября "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие результаты атаки.
Хотя снимки не показывают явные разрушения самолетов или складов боеприпасов, видны сгоревшие ящики и контейнеры возле взлетно-посадочной полосы, которые могут содержать редкие авиационные боеприпасы или дорогостоящее оборудование для разведки.
Ранее мы писали, что дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром российских оккупантов "Борисоглебск". В частности, под ударом оказались склады с КАБами.
Также в ночь на 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания на склады с боеприпасами и аэродрома.
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