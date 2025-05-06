Освобожденный из плена боец Александр рассказал о первых эмоциях — видео

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденный из российского плена во вторник, 6 мая, украинский защитник Александр рассказал о своих первых эмоциях. В неволе он был 1157 дней.

Об этом Александр рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Вернулся домой живой. Эмоции переполняют", — говорит Александр.

Александр, которого вернули из российского плена 6 мая. Фото: скриншот

Защитник отметил, что узнал об обмене пленными в последний момент. По словам Александра, он из 53-й бригады, а родом из Лисичанска Луганской области.

Воин отметил, что не хочет вспоминать о пребывании в российском плену.

Напомним, 6 мая в Украину удалось вернуть 205 воинов из российской неволи. Речь идет о трех офицерах и 202 солдатах и сержантах.

А Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые кадры возвращения домой защитников.