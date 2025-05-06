Звільнений з полону боєць Олександр розповів про перші емоції — відео

Перші емоції звільненого з полону воїна — зворушливе відео
Звільнений з російського полону у вівторок, 6 травня, український захисник Олександр розповів про свої перші емоції. У неволі він був 1157 днів.
Про це Олександр розповів у коментарі Новини.LIVE.
Перші емоції після звільнення з російського полону
"Повернувся додому живий. Емоції переповнюють", — каже Олександр.
Захисник зазначив, що дізнався про обмін полоненими в останній момент. За словами Олександра, він з 53-ї бригади, а родом з Лисичанська Луганської області.
Воїн зазначив, що не хоче згадувати про перебування в російському полоні.
Нагадаємо, 6 травня до України вдалося повернути 205 воїнів з російської неволі. Йдеться про трьох офіцерів та 202 солдат і сержантів.
А Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення додому захисників.
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