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Головна Армія Перші емоції звільненого з полону воїна — зворушливе відео

Перші емоції звільненого з полону воїна — зворушливе відео

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Дата публікації: 6 травня 2025 19:46
Звільнений з полону боєць Олександр розповів про перші емоції — відео
Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнений з російського полону у вівторок, 6 травня, український захисник Олександр розповів про свої перші емоції. У неволі він був 1157 днів.

Про це Олександр розповів у коментарі Новини.LIVE.

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"Повернувся додому живий. Емоції переповнюють", — каже Олександр.

Звільнений з полону Олександр
Олександр, якого повернули з російського полону 6 травня. Фото: скриншот

Захисник зазначив, що дізнався про обмін полоненими в останній момент. За словами Олександра, він з 53-ї бригади, а родом з Лисичанська Луганської області. 

Воїн зазначив, що не хоче згадувати про перебування в російському полоні.

Нагадаємо, 6 травня до України вдалося повернути 205 воїнів з російської неволі. Йдеться про трьох офіцерів та 202 солдат і сержантів.

А Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення додому захисників.

війна ЗСУ українці Україна полонені
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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