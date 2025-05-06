Обмін військовополоненими 6 травня — скільки захисників вдалося повернути

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна та Росія у вівторок, 6 травня, провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін військовополоненими 6 травня

Глава держави розповів, що вдалося повернути молодих хлопців та дорослих чоловіків з майже всіх видів і родів військ. Крім того, йдеться про захисників Маріуполя та всієї лінії фронту.

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бійці були в різних російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням — знущання і знищення людяності.

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", — наголосив Зеленський.

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україна щодня бореться за своїх людей та обовʼязково зробить все, аби повернути громадян.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених воїнів представники ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/Koord_shtab

Додому повернулися три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", — йдеться у повідомленні.

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені з полону українські воїни. Фото: t.me/Koord_shtab

Усі звільнені отримають медичну допомогу, необхідне лікування, одяг, засоби гігієни та інші речі першої потреби. Їм також буде виплачено грошове забезпечення за час полону та надано одноразову матеріальну допомогу.

Після повернення з неволі захисники зможуть пройти курс реабілітації та адаптації до мирного життя.

Допис Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 травня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників.

Подібна акція відбулася й у Києві 30 квітня. Люди закликали Президента Володимира Зеленського почути їх.