Обмін військовополоненими 6 травня — скільки захисників вдалося повернути

Україна та РФ провели обмін полоненими — скільки воїнів визволили
Україна та Росія у вівторок, 6 травня, провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.
Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін військовополоненими 6 травня
Глава держави розповів, що вдалося повернути молодих хлопців та дорослих чоловіків з майже всіх видів і родів військ. Крім того, йдеться про захисників Маріуполя та всієї лінії фронту.
Бійці були в різних російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням — знущання і знищення людяності.
"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні", — наголосив Зеленський.
За його словами, Україна щодня бореться за своїх людей та обовʼязково зробить все, аби повернути громадян.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених воїнів представники ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Додому повернулися три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.
"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", — йдеться у повідомленні.
Усі звільнені отримають медичну допомогу, необхідне лікування, одяг, засоби гігієни та інші речі першої потреби. Їм також буде виплачено грошове забезпечення за час полону та надано одноразову матеріальну допомогу.
Після повернення з неволі захисники зможуть пройти курс реабілітації та адаптації до мирного життя.
Нагадаємо, 4 травня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників.
Подібна акція відбулася й у Києві 30 квітня. Люди закликали Президента Володимира Зеленського почути їх.
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