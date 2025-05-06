Обмен военнопленными 6 мая — сколько защитников удалось вернуть

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина и Россия во вторник, 6 мая, провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен военнопленными 6 мая

Глава государства рассказал, что удалось вернуть молодых парней и взрослых мужчин из почти всех видов и родов войск. Кроме того, речь идет о защитниках Мариуполя и всей линии фронта.

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бойцы были в разных российских регионах, заключенные тюремной системой с единственной задачей — издевательство и уничтожение человечности.

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", — подчеркнул Зеленский.

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украина ежедневно борется за своих людей и обязательно сделает все, чтобы вернуть граждан.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что среди освобожденных воинов представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/Koord_shtab

Домой вернулись три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

"Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя", — говорится в сообщении.

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные из плена украинские воины. Фото: t.me/Koord_shtab

Все освобожденные получат медицинскую помощь, необходимое лечение, одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости. Им также будет выплачено денежное обеспечение за время плена и предоставлена единовременная материальная помощь.

После возвращения из неволи защитники смогут пройти курс реабилитации и адаптации к мирной жизни.

Пост Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, 4 мая во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Подобная акция состоялась и в Киеве 30 апреля. Люди призвали Президента Владимира Зеленского услышать их.