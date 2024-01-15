Украинцам назвали пять распространенных болезней, освобождающих от мобилизации

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в ряды ВСУ. Решение о пригодности к военной службе принимает исключительно военно-врачебная комиссия, руководствуясь Расписанием болезней, утвержденным на законодательном уровне.

В то же время на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции обнародовали пять самых распространенных болезней, которые указывали на непригодность к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии.

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Выводы НАПК охватывают 2021–2023 годы. Отмечается, что за указанный период четко прослеживается ежегодная смена одной из пяти статей Расписания болезней, которые применяли чаще всего.

Так, с 2021 года право на освобождение от военной службы получали военнообязанные граждане, имеющие:

гипертоническую болезнь третьей стадии;

болезни щитовидной железы и нарушения других эндокринных желез, все типы сахарного диабета;

артрозы и другие поражения суставов, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии;

близорукость или дальнозоркость;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.

Уже в 2022 году близорукость или дальнозоркость заменили болезни позвоночника. А с 2023 года в пятерку наиболее распространенных болезней вошли болезни, обусловленные ВИЧ, клиническая стадия 4, с иммунной декомпенсацией.

Болезни, с которыми чаще всего признают непригодными к службе. Скриншот с nazk.gov.ua

Несмотря на то, что эти болезни действительно могут служить основанием для признания военнообязанного непригодными к военной службе, как подчеркивают в НАПК, "они также не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик".

"Отметим, что предоставленная статистическая информация не свидетельствует о незаконности всех вынесенных постановлений о непригодности/ограниченной пригодности лиц к военной службе. Проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений, осуществляют органы досудебного расследования. Статистический анализ деятельности ВВК проведен исключительно для анализа коррупционных рисков", — уточнили в НАПК.

Ранее мы сообщали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы писали, может ли призывник обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

Также мы информировали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.