Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Перевірте, чи є у вас п'ять поширених хвороб, які звільняють від мобілізації arrow

Перевірте, чи є у вас п'ять поширених хвороб, які звільняють від мобілізації

15 січня 2024 22:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Українцям назвали п'ять поширених хвороб, які звільняють від мобілізації
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до лав ЗСУ. Рішення щодо придатності до військової служби приймає виключно військово-лікарська комісія, керуючись Розкладом хвороб, затвердженим на законодавчому рівні. 

Водночас на офіційному сайті Національного агенства з питань запобігання корупції оприлюднили п'ять найрозповсюдженіших хвороб, які вказували на непридатність до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.

Читайте також:

Висновки НАЗК охоплюють 2021–2023 роки. Наголошується, що за зазначений період чітко прослідковується щорічна зміна однієї з п'яти статей Розкладу хвороб, які найчастіше застосовували.

Так, з 2021 року право на звільнення від військової служби отримували військовозобов'язані громадяни, які мають:

  • гіпертонічну хворобу третьої стадії;
  • хвороби щитоподібної залози та порушення інших ендокринних залоз, усі типи цукрового діабету;
  • артрози та інші ураження суглобів, хвороби м'яких тканин, остеопатії та хондропатії;
  • короткозорість або далекозорість; 
  • серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця. 

Вже 2022 року короткозорість або далекозорість замінили хвороби хребта. А з 2023 року до п'ятірки найпоширеніших хвороб увійшли хвороби, зумовлені ВІЛ, клінічна стадія 4, з імунною декомпенсацією. 

 

Нзвано п'ять розповсюджених хвороб, які звільняють від мобілізації
Хвороби, на підставі яких найчастіше визнають непридатними до служби. Скриншот з nazk.gov.ua

Попри те, що ці хвороби дійсно можуть бути підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби, як підкреслюють в НАЗК, "вони також не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик".

"Зазначимо, що надана статистична інформація не свідчить про незаконність усіх винесених постанов про непридатність/обмежену придатність осіб до військової служби. Перевірку фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють  органи досудового розслідування. Статистичний аналіз діяльності ВЛК проведено виключно для аналізу корупційних ризиків", — уточнили в НАЗК.

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи може призовник оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.

Також ми інформували, чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК.

війна
хвороба
Україна
мобілізація
ВЛК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі