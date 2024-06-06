Может ли ограниченно пригодный уехать из Украины

Пересечение границы во время войны — при каком условии может выехать ограниченно пригодный
Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, что ограниченно пригодные в военное время мужчины не могут уехать за пределы Украины. В случае, если их после повторного медосмотра признают непригодными к службе с исключением из военного учета, только тогда они смогут пересечь границу.
Об этом адвокаты сообщили на платформе юридических консультаций b2bconsult по запросу от 27 мая.
Выезд ограниченно пригодных за границу
"В соответствии с нормами законодательства, выезд разрешен лицам, которые признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета на основании решения ВВК. Военнообязанные, которые по решению ВВК признаны ограниченно пригодными в военное время, не могут пересекать государственную границу во время действия военного положения", — объяснили юристы.
Специалисты напомнили, что 4 мая вступил в силу закон, согласно которому статус "ограниченно пригодного" упраздняется. Те, военнообязанные, которых признали ограниченно пригодными до 4 мая, должны пройти повторный медицинский осмотр в течение 9 месяцев, чтобы определить пригодность к службе.
"Отмена "ограниченной пригодности" не означает автоматического присвоения другой степени пригодности — решение будет приниматься по итогам повторного прохождения военно-врачебной комиссии. Повторная ВВК может признать ограниченно пригодных военнообязанных или непригодными с исключением из военного учета, или пригодными", — отметили адвокаты.
По их словам, если после повторного осмотра ВВК военнообязанного признают непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключат из военного учета, то он сможет пересечь границу.
Напомним, что выехать из Украины могут более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. В частности, проблемы с пересечением границы могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК. Кроме того, недавно закон запретил выезд из страны еще одной категории мужчин.
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