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Пересечение границы во время войны — при каком условии может выехать ограниченно пригодный

6 июня 2024 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Может ли ограниченно пригодный уехать из Украины
Пограничник проверяет документы у выезжающего за пределы Украины мужчины. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы рассказали, что ограниченно пригодные в военное время мужчины не могут уехать за пределы Украины. В случае, если их после повторного медосмотра признают непригодными к службе с исключением из военного учета, только тогда они смогут пересечь границу.

Об этом адвокаты сообщили на платформе юридических консультаций b2bconsult по запросу от 27 мая.

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Выезд ограниченно пригодных за границу

"В соответствии с нормами законодательства, выезд разрешен лицам, которые признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета на основании решения ВВК. Военнообязанные, которые по решению ВВК признаны ограниченно пригодными в военное время, не могут пересекать государственную границу во время действия военного положения", — объяснили юристы.

Специалисты напомнили, что 4 мая вступил в силу закон, согласно которому статус "ограниченно пригодного" упраздняется. Те, военнообязанные, которых признали ограниченно пригодными до 4 мая, должны пройти повторный медицинский осмотр в течение 9 месяцев, чтобы определить пригодность к службе.

"Отмена "ограниченной пригодности" не означает автоматического присвоения другой степени пригодности — решение будет приниматься по итогам повторного прохождения военно-врачебной комиссии. Повторная ВВК может признать ограниченно пригодных военнообязанных или непригодными с исключением из военного учета, или пригодными", — отметили адвокаты.

По их словам, если после повторного осмотра ВВК военнообязанного признают непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключат из военного учета, то он сможет пересечь границу.

Напомним, что выехать из Украины могут более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. В частности, проблемы с пересечением границы могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК. Кроме того, недавно закон запретил выезд из страны еще одной категории мужчин.

адвокат
мобилизация
война в Украине
закон
граница
війна
ограниченно пригодные

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