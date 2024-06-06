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Перетин кордону під час війни — за якої умови може виїхати обмежено придатний

6 червня 2024 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи може обмежено придатний виїхати з України
Прикордонник перевіряє документи в чоловіка, який виїжджає за межі України. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Адвокати Ірина і Владислав Леонови розповіли, що за законом обмежено придатні у воєнний час чоловіки не можуть виїхати за межі України. У випадку, якщо їх після повторного медогляду визнають непридатними до служби з виключенням із військового обліку, то лише тоді вони зможуть перетнути кордон.

Про це адвокати повідомили на платформі юридичних консультацій b2bconsult на запит від 27 травня.

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Виїзд обмежено придатних за кордон

"Відповідно до норм законодавства, виїзд дозволено особам, які визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку на підставі рішення ВЛК. Військовозобов’язані, які за рішенням ВЛК визнані обмежено придатними у воєнний час, не можуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану", — пояснили правники.

Фахівці нагадали, що 4 травня набрав чинності закон, відповідно до якого статус "обмежено придатного" скасовується. Ті, військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до 4 травня, мають пройти повторний медичний огляд упродовж 9 місяців, щоб визначити придатність до служби.

"Скасування "обмеженої придатності" не означає автоматичного присвоєння іншого ступеня придатності — рішення прийматиметься за підсумками повторного проходження військово-лікарської комісії. Повторна ВЛК може визнати обмежено придатних військовозобов'язаних або непридатними з виключенням з військового обліку, або придатними", — зазначили адвокати.

За їх словами, якщо після повторного огляду ВЛК військовозобов'язаного визнають непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключать із військового обліку, то він зможе перетнути кордон.

Нагадаємо, що виїхати з України можуть понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Зокрема, проблеми з перетином кордону можуть виникати через застарілі дані у ТЦК. Крім того, нещодавно закон заборонив виїзд з країни ще одній категорії чоловіків.

адвокат
мобілізація
війна в Україні
закон
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