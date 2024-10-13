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Передача данных и помощь в атаках — как солдаты России помогают ВСУ

13 октября 2024 07:48
Аркадий Пастула - Редактор
Российские солдаты сотрудничают с украинскими спецслужбами — как они помогают ВСУ
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Сотни, а возможно и тысячи, российских солдат сотрудничают с украинскими спецслужбами и партизанами. Они осуществляют диверсии, повреждают технику и передают важные разведывательные данные для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Поджоги окопов россиян

Один из российских срочников, который сотрудничает с украинской стороной, в интервью британской газете рассказал, как в июле поджег окоп своего подразделения на левом берегу Днепра. Огонь распространился на блиндаж соседнего подразделения, в результате чего несколько захватчиков погибли, пытаясь спасти боеприпасы и оружие.

"Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги", — говорит он.

Известно, что российский солдат недавно был завербован украинским крымскотатарским движением сопротивления оккупации "Атеш".

"Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", — сказал солдат РФ.

Сейчас российский срочник, который решил помогать Украине, находится на передовой на новой должности. В интервью The Telegraph он заявил, что готов делать все возможное для продолжения своей борьбы против режима российского диктатора Владимира Путина.

Партизанские группы

Сейчас движение "Атеш", которое было основано во временно оккупированном Крыму летом 2022 года, насчитывает более 2000 бойцов сопротивления. По словам представителя партизанской группы, их действия охватывают все оккупированные территории Украины и Россию, с проникновением глубоко в ряды российской армии.

Подпольщики движения "Атеш" сотрудничают с украинской разведкой и другими движениями сопротивления, используя знания местных жителей о территории, а также все чаще полагаются на самих российских солдат, которые помогают им в борьбе.

"Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и в России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды", — отметил спикер "Атеш".

Представитель партизанской группы отметил, что российские солдаты стали "основным инструментом поддержки борьбы", выполняя важные диверсионные и разведывательные задачи. По его словам, на поле боя россияне предоставляют информацию о перемещении войск, поставках оружия и боеприпасов, а также расположении командиров и командных пунктов.

Кроме того, агенты на аэродромах докладывают о типе, количестве и состоянии самолетов, системах противовоздушной обороны, расписании полетов, а также складах горючего и боеприпасов.

Некоторые солдаты РФ портят технику и оружие, организовывают диверсии и поджоги, чтобы повредить вражеские позиции и разоблачить собственные.

Передача данных для ВСУ

Другой российский военный, завербованный украинскими партизанами, работает на авиабазе РФ, расположенной в нескольких сотнях километров от украинской границы, где он отслеживает перемещение самолетов и поставки оружия. Агент описал этот аэродром как "один из крупнейших боеспособных аэродромов России", где размещены самые современные российские истребители, которые оккупанты используют для регулярных ракетных ударов по городам Украины.

"Здесь я выступаю глазами и ушами "АТЕШ", — рассказал российский солдат для The Telegraph.

Удар по штабу ЧФ России в Крыму

В "Атеш" сообщили, что удачной операцией с участием российского солдата стало уничтожение штаба Черноморского флота РФ в портовом оккупированном городе Севастополь.

В сентябре 2023 года, по данным украинской стороны, в результате ракетного удара были уничтожены 32 российских офицера, включая адмирала флота.

Как отмечают в "Атеш", один из агентов предоставил важные детали запланированной встречи руководства флота, что позволило ВСУ точно определить время для удара.

Напомним, партизаны "Атеш" зафиксировали транспортировку ракет в комплекс противовоздушной обороны С-300 во временно оккупированном Крыму. Это свидетельствует о том, что захватчики готовятся к отражению возможных массированных атак на их военные объекты.

Ранее партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение восстановленной российской военной техники 810-й бригады морской пехоты в Курскую область. Это указывает на нехватку вооружения на Курском направлении, которую Россия пытается компенсировать перемещением техники.

россия война Украина оккупанты партизаны АТЕШ

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