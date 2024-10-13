Російські солдати співпрацюють з українськими спецслужбами — як вони допомагають ЗСУ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Сотні, а можливо й тисячі, російських солдатів співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанами. Вони здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають важливі розвідувальні дані для Сил оборони України.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Підпали окопів росіян

Один з російських строковиків, який співпрацює з українською стороною, в інтерв'ю британській газеті розповів, як у липні підпалив окоп свого підрозділу на лівому березі Дніпра. Вогонь поширився на бліндаж сусіднього підрозділу, внаслідок чого декілька загарбників загинули, намагаючись врятувати боєприпаси та зброю.

"Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки", — каже він.

Відомо, що російський солдат нещодавно був завербований українським кримськотатарським рухом опору окупації "Атеш".

"Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", — сказав солдат РФ.

Зараз російський строковик, який вирішив допомагати Україні, перебуває на передовій на новій посаді. В інтерв'ю The Telegraph він заявив, що готовий робити все можливе для продовження своєї боротьби проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Партизанські групи

Наразі рух "Атеш", який був заснований в тимчасово окупованому Криму влітку 2022 року, налічує понад 2000 бійців опору. За словами речника партизанської групи, їхні дії охоплюють всі окуповані території України та Росію, з проникненням глибоко в ряди російської армії.

Підпільники руху "Атеш" співпрацюють з українською розвідкою та іншими рухами опору, використовуючи знання місцевих жителів про територію, а також все частіше покладаються на самих російських солдатів, які допомагають їм у боротьбі.

"Майже із самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та у Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави", — зазначив речник "Атеш".

Представник партизанської групи зазначив, що російські солдати стали "основним інструментом підтримки боротьби", виконуючи важливі диверсійні та розвідувальні завдання. За його словами, на полі бою росіяни надають інформацію про переміщення військ, поставки зброї і боєприпасів, а також розташування командирів і командних пунктів.

Крім того, агенти на аеродромах доповідають про тип, кількість і стан літаків, системи протиповітряної оборони, розклад польотів, а також склади пального і боєприпасів.

Деякі солдати РФ псують техніку та зброю, організовують диверсії та підпали, щоб пошкодити ворожі позиції та викрити власні.

Передача даних для ЗСУ

Інший російський військовий, завербований українськими партизанами, працює на авіабазі РФ, розташованій за кілька сотень кілометрів від українського кордону, де він відстежує переміщення літаків і постачання зброї. Агент описав цей аеродром як "один із найбільших боєздатних аеродромів Росії", де розміщені найсучасніші російські винищувачі, які окупанти використовують для регулярних ракетних ударів по містах України.

"Тут я виступаю очима та вухами "АТЕШ", — розповів російський солдат для The Telegraph.

Удар по штабу ЧФ Росії в Криму

В "Атеш" повідомили, що вдалою операцією за участю російського солдата стало знищення штабу Чорноморського флоту РФ у портовому окупованому місті Севастополь.

У вересні 2023 року, за даними української сторони, внаслідок ракетного удару було знищено 32 російських офіцери, включаючи адмірала флоту.

Як зазначають в "Атеш", один з агентів надав важливі деталі запланованої зустрічі керівництва флоту, що дозволило ЗСУ точно визначити час для удару.

Нагадаємо, партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 в тимчасово окупованому Криму. Це свідчить про те, що загарбники готуються до відбиття можливих масованих атак на їхні військові об'єкти.

Раніше партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення відновленої російської військової техніки 810-ї бригади морської піхоти до Курської області. Це вказує на нестачу озброєння на Курському напрямку, яку Росія намагається компенсувати переміщенням техніки.