Потери северокорейских солдат в Курске — новые данные

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото: Yonhap News

Бойцы северокорейской армии продолжают нести потери в Курской области. В Пентагоне оценили потери войск КНДР.

Об этом, в частности, высказалась заместитель представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

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Сабрина Сингх сообщила, что международная группа UDCG продолжает выполнять важную функцию координации работы союзников и партнеров для обеспечения Украины необходимой помощью.

"Украинская оборонная контактная группа остается форумом, где несколько стран буквально сходятся за стол, чтобы вместе решать, как поддержать Украину", — подчеркнула она.

Сингх также подтвердила оценки Белого дома по поводу потерь северокорейских военных, участвующих в боевых действиях против Украины на стороне России в Курской области.

"Белый дом недавно объявил, что около 1000 солдат (КНДР. — Ред.) были убиты или ранены в районе Курска. Это также соответствует нашим оценкам", — отметила она.

Сингх добавила, что атаки, проводимые северокорейскими военными, не оказываются эффективными.

Напомним, недавно представитель ГУР Андпий Юсов назвал количество военных КНДР, отправленных в Курскую область. Также стало известно, есть ли у российских войск на вооружении корейские ракеты KN-15.