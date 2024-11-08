Западную технику будут ремонтировать прямо на территории Украины — Пентагон принял решение

Пентагон разрешил подрядчикам ремонтировать технику в Украине
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки разрешило своим подрядчикам ремонтировать военную технику на территории Украины. Речь идет об оружии, переданном западными партнерами.
Об этом пишет Reuters в пятницу, 8 ноября.
Ремонт военной техники
В материале считают, что это означает заметное изменение политики администрации действующего президента США Джо Байдена.
Это позволит быстро восстанавливать и обслуживать американское вооружение прямо в Украине без времени на транспортировку в европейские базы.
Однако все равно остается ряд ограничений:
- количество подрядчиков ограничено;
- они будут расположены вдали от линии фронта;
- они не будут вступать в боевые действия.
Напомним, 1 ноября США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.
А Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.
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