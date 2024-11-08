Західну техніку ремонтуватимуть прямо на території України — Пентагон ухвалив рішення

Ремонт військової техніки. Ілюстративне фото: Армія Inform

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки дозволило власним підрядникам ремонтувати військову техніку на території України. Йдеться про зброю, яку передали західні партнери.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 8 листопада.

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У матеріалі вважають, що це означає помітну зміну політики адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

Це дозволить швидко відновлювати та обслуговувати американське озброєння прямо в Україні без витрачання часу на транспортування до європейських баз.

Однак все одна залишається низка обмежень:

кількість підрядників обмежена;

вони будуть розташовані далеко від лінії фронту;

вони не вступатимуть у бойові дії.

Нагадаємо, 1 листопада США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

А Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.