Західну техніку ремонтуватимуть прямо на території України — Пентагон ухвалив рішення

Пентагон дозволив підрядникам ремонтувати техніку в Україні
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки дозволило власним підрядникам ремонтувати військову техніку на території України. Йдеться про зброю, яку передали західні партнери.
Про це пише Reuters у п'ятницю, 8 листопада.
Ремонт військової техніки
У матеріалі вважають, що це означає помітну зміну політики адміністрації чинного президента США Джо Байдена.
Це дозволить швидко відновлювати та обслуговувати американське озброєння прямо в Україні без витрачання часу на транспортування до європейських баз.
Однак все одна залишається низка обмежень:
- кількість підрядників обмежена;
- вони будуть розташовані далеко від лінії фронту;
- вони не вступатимуть у бойові дії.
Нагадаємо, 1 листопада США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.
А Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.
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