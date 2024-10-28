ГУР и партизаны подорвали железнодорожный мост в Бердянске

Разрушенный железнодорожный мост. Иллюстративное фото: nikvesti.com

Во временно оккупированном Бердянске партизаны вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины подорвали железнодорожный мост. Оккупанты использовали его для перевозки военных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

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Подрыв моста в Бердянске

Ссылаясь на слова источника, издание отметило, что в Бердянске вечером 27 октября местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах.

Как известно, в городе был подорван железнодорожный мост, расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту. Это произошло благодаря успешным диверсионным действиям.

"Уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе", — отметил источник.

Также там добавили, несмотря на то, что местные оккупационные власти утверждают, что все мосты якобы целые, при этом они не показывают фото подтверждений.

Напомним, недавно партизан сжег бронированную разведывательно-дозорную машину россиян в Донецкой области. Техника выполняла патрульные и разведывательные задания.

Кроме того, издание The Telegraph сообщало, что сотни российских солдат сотрудничают с украинскими спецслужбами и партизанами. Они осуществляют диверсии, повреждают технику и передают важные данные для Сил обороны.