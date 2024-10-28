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Партизани разом з ГУР підірвали міст у Бердянську, — ЗМІ

28 жовтня 2024 16:00
Карина Приходько - Редактор
ГУР та партизани підірвали залізничний міст у Бердянську
Зруйнований залізничний міст. Ілюстративне фото: nikvesti.com
Карина Приходько - Редактор

У тимчасово окупованому Бердянську партизани разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України підірвали залізничний міст. Окупанти використовували його для перевезення військових вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело. 

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Посилаючись на слова джерела, видання зазначило, що в Бердянську ввечері 27 жовтня місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів. 

Як відомо, у місті був підірваний залізничний міст, який розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту. Це сталося завдяки успішним диверсійним діям. 

"Знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті", — зазначило джерело. 

Також там додали, попри те, що місцева окупаційна влада стверджує, що всі мости нібито цілі, при цьому вона не показує фото підтверджень.

Нагадаємо, нещодавно партизан спалив броньовану розвідувально-дозорну машину росіян на Донеччині. Техніка виконувала патрульні та розвідувальні завдання.

Крім того, видання The Telegraph повідомляло, що сотні російських солдатів співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанами. Вони здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають важливі розвідувальні дані для Сил оборони. 

міст партизани вибух Бердянськ війна в Україні ГУР

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