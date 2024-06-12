Мобилизация в Украине – мужчина отказался от повестки и получил приговор суда

Муж получил повестку. Фото: Forpost

Во Львовской области мужчину посадили в тюрьму за отказ от мобилизации после получения боевой повестки. Он свою вину признал.

Об этом свидетельствует приговор Бродовского районного суда Львовской области, пишет ТСН.

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Почему мужчина отказался от мобилизации

Согласно материалам суда, житель Львовщины был признан годным к мобилизации. В июле 2023 года ему вручили повестку, но он не явился для отправки в воинскую часть.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Он объяснил, что получил повестку 20 июля 2023 года, но уже на следующий день похоронил своего отца, после чего его мать осталась одна. Он отметил, что не готов служить в армии и ухаживает за матерью, хотя у нее есть еще два сына, но только он занимается ее уходом. Слова мужчины подтвердила и его мать.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал его виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее Криничанский райсуд Днепропетровской области приговорил военнообязанного мужчину к году испытательного срока. Он получил повестку и сразу же написал заявление об отказе от мобилизации.

Также в Волынской области суд признал виновным мужчину, не пришедшего в ТЦК за боевой повесткой, посадив его в тюрьму на один год.