За фальшиву повістку офіцера ТЦК Івано-Франківська засудили до штрафу

Перевірка на блокпості, яку уникали чоловіки з фальшивими повістками. Фото: "Новинарня"

Працівник ТЦК Івано-Франківської області за 500 доларів виписав двом чоловікам фальшиві повістки, завдяки яким ті могли ігнорувати перевірки на блокпостах регіону. Суд визнав офіцера ЗСУ винним і засудив до штрафу та позбавив права займати певні посади протягом кількох років.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Читайте також:

Фальшива повістка

Івано-Франківський міський суд розглянув справу одного із працівників мобілізаційного відділення місцевого ТЦК та СП.

Слідство з’ясувало, що ще у січні поточного року цей офіцер ЗСУ виписав двом чоловікам фіктивні повістки на відправку до військової частини. Це було зроблене для того, аби вони могли спокійно їздити територією області — бо на блокпостах їм уже не могли виписати жодні інші повістки.

За ці довідки він отримав 500 доларів США.

Рішення суду

Суд визнав підозрюваного офіцера винним у двох незаконних діяннях — службовому підробленні документів та отриманні неправомірної вигоди службовою особою.

Як покарання суддя ухвалив, по-перше, накласти на представника ТЦК штраф розміром 51 тисячу гривень.

По-друге, засудженого позбавили права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності — строком на два роки.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний житель Одеси був придатним для проходження служби у лавах ЗСУ, проте служити не хотів. У квітні поточного року суд визнав одесита винним в ухиленні від призову та засудив до ув'язнення.

Раніше ми писали про те, що прикордонники Волинського загону знайшли 35-річного чоловіка в ліжку вантажівки далекобійника, який хотів незаконно перетнути кордон.

Також ми повідомляли, що житель Тернопільщини пройшов ВЛК, але відмовився від мобілізації через страх та отримав покарання.