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На Прикарпатье поймали работника ТЦК на продаже повесток — что решил суд

6 июня 2024 15:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
За фальшивую повестку офицера ТЦК Ивано-Франковска приговорили к штрафу
Проверка на блокпосте, которую избегали мужчины с фальшивыми повестками. Фото: "Новинарня"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сотрудник ТЦК Ивано-Франковской области за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки, благодаря которым те могли игнорировать проверки на блокпостах региона. Суд признал офицера ВСУ виновным, приговорил к штрафу и лишил права занимать определенные должности в течение нескольких лет.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

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Фальшивая повестка

Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело одного из работников мобилизационного отделения местных ТЦК и СП.

Следствие выяснило, что еще в январе этого года этот офицер ВСУ выписал двум мужчинам фиктивные повестки на отправку в воинскую часть. Это было сделано для того, чтобы они могли спокойно ездить по территории области — потому что на блокпостах им уже не могли выписать никакие другие повестки.

За эти справки он получил 500 долларов.

Решение суда

Суд признал подозреваемого офицера виновным в двух незаконных действиях — служебном подлоге документов и получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В качестве наказания судья принял, во-первых, наложить на представителя ТЦК штраф в размере 51 тысячи гривен.

Во-вторых, осужденный был лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности — сроком на два года.

Напомним, что военнообязанный житель Одессы был пригоден для прохождения службы в рядах ВСУ, однако служить не хотел. В апреле текущего года суд признал одессита виновным в уклонении от призыва и приговорил к заключению.

Ранее мы писали о том, что пограничники Волынского отряда нашли 35-летнего мужчину в постели грузовика дальнобойщика, который хотел незаконно пересечь границу.

Также мы сообщали, что житель Тернопольщины прошел ВВК, но отказался от мобилизации из-за страха и получил наказание.

суд
блокпост
Ивано-Франковск
ТЦК и СП
повестки
проверки

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