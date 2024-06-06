За фальшивую повестку офицера ТЦК Ивано-Франковска приговорили к штрафу

Проверка на блокпосте, которую избегали мужчины с фальшивыми повестками. Фото: "Новинарня"

Сотрудник ТЦК Ивано-Франковской области за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки, благодаря которым те могли игнорировать проверки на блокпостах региона. Суд признал офицера ВСУ виновным, приговорил к штрафу и лишил права занимать определенные должности в течение нескольких лет.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

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Фальшивая повестка

Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело одного из работников мобилизационного отделения местных ТЦК и СП.

Следствие выяснило, что еще в январе этого года этот офицер ВСУ выписал двум мужчинам фиктивные повестки на отправку в воинскую часть. Это было сделано для того, чтобы они могли спокойно ездить по территории области — потому что на блокпостах им уже не могли выписать никакие другие повестки.

За эти справки он получил 500 долларов.

Решение суда

Суд признал подозреваемого офицера виновным в двух незаконных действиях — служебном подлоге документов и получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В качестве наказания судья принял, во-первых, наложить на представителя ТЦК штраф в размере 51 тысячи гривен.

Во-вторых, осужденный был лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности — сроком на два года.

Напомним, что военнообязанный житель Одессы был пригоден для прохождения службы в рядах ВСУ, однако служить не хотел. В апреле текущего года суд признал одессита виновным в уклонении от призыва и приговорил к заключению.

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