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Отримав повістку, але відмовився від мобілізації — на Львівщині суд виніс вирок чоловіку

12 червня 2024 10:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Мобілізація в Україні — чоловік відмовився від повістки і отримав вирок суду
Чоловік отримав повістку. Фото: Forpost
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області чоловіка ув'язнили за відмову від мобілізації після отримання бойової повістки. Він свою провину визнав.

Про це свідчить вирок Бродівського районного суду Львівської області, пише ТСН.

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Чому чоловік відмовився від мобілізації

Згідно з матеріалами суду, мешканець Львівщини був визнаний придатним до мобілізації. У липні 2023 року йому вручили повістку, але він не з'явився для відправки до військової частини.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що отримав повістку 20 липня 2023 року, але вже наступного дня поховав свого батька, після чого його мати залишилася одна. Він зазначив, що не готовий служити у війську та доглядає за матір'ю, хоча у неї є ще два сини, але лише він займається її доглядом. Слова чоловіка підтвердила і його мати.

Суд, розглянувши всі обставини справи, визнав його винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше Криничанський райсуд Дніпропетровської області засудив військовозобов'язаного чоловіка до року іспитового терміну. Він отримав повістку і водночас написав заяву про відмову від мобілізації.

Також у Волинській області суд визнав винним чоловіка, який не прийшов до ТЦК за бойовою повісткою, ув'язнивши його на один рік.

суд
ТЦК та СП
мобілізація
армія
повістки
війна в Україні

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