Военнообязанный стал инвалидом после 18 мая, необходимость проходить МСЭК

При прохождении МСЭК. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин получил инвалидность после 18 мая 2024 года, то есть после вступления в силу нового закона о мобилизации, это решение сразу становится законным. Перепроходить МСЭК таким гражданам не нужно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Дата получения инвалидности

Комментируя вопрос гражданина о том, нужно ли проходить по собственной инициативе МСЭК после получения инвалидности, юристы отметили важность уточнения даты получения статуса человека с инвалидностью.

"Это зона ответственности государственных органов проводить проверки выданных МСЭК выводов от 24.02.22 до вступления в силу закона 18.05.24. Эти лица не обязаны самостоятельно проявлять инициативу по перепрохождению МСЭК", — говорится в объяснении юристов.

МСЭК перепроходить не нужно

Отвечая на запрос военнообязанного, получившего инвалидность уже после даты вступления в силу нового закона, юристы отрицали какую-либо необходимость перепрохождения МСЭК.

"Вы получили инвалидность уже после 18.05.24, поэтому Вашу инвалидность даже пересматривать не будут, ничего перепроходить Вам не нужно", — говорится в ответе специалистов.

Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный". Теперь мужчины с таким статусом должны пройти ВВК, чтобы получить новый. Сделать это нужно в течение 9 месяцев.

Добавим, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Однако законом предусмотрены категории граждан, которые не могут проходить военную службу по болезни даже во время особого периода. В частности, из-за болезней глаз или кожи.