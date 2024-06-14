Військовозобов'язаний став інвалідом після 18 травня, необхідність проходити МСЕК

Під час проходження МСЕК. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав інвалідність після 18 травня 2024 року, тобто після набуття чинності нового закону про мобілізацію, це рішення відразу стає законним. Перепроходити МСЕК таким громадянам не потрібно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Дата отримання інвалідності

Коментуючи питання громадянина про те, чи потрібно проходити з власної ініціативи МСЕК після отримання інвалідності, юристи наголосили на важливості уточнення дати набуття статусу людини з інвалідністю.

"Це зона відповідальності державних органів проводити перевірки виданих МСЕК висновків від 24.02.22 до набрання чинності закону 18.05.24. Ці особи не мають обов'язку самостійно проявляти ініціативу щодо перепроходження МСЕК", — йдеться у поясненні правників.

МСЕК перепроходити не треба

Відповідаючи на запит військовозобов’язаного, який отримав інвалідність уже після дати набрання чинності новим законом, юристи заперечили будь-яку необхідність перепроходження МСЕК.

"Ви отримали інвалідність вже після 18.05.24, тому Вашу інвалідність навіть переглядати не будуть, нічого перепроходити Вам не треба", — йдеться у відповіді фахівців.

Нагадаємо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК, щоб отримати новий. Зробити це треба протягом 9 місяців.

Додамо, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Проте законом передбачені категорії громадян, які не можуть проходити військову службу через хворобу навіть під час особливого періоду. Зокрема, через хвороби очей чи шкіри.