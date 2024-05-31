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В Міноборони пояснили, за яких обставин військовозобов'язаний може опинитися "у розшуку"

31 травня 2024 21:56
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Міноборони пояснили, за яких обставин військовозобов'язаний може опинитися "у розшуку"
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Міністерстві оборони України пояснили, за яких обставин військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". У відомстві зазначили, такий статус мають військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку.

Таке пояснення надало МОУ у відповідь на запит "Української правди".

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В Міноборони зазначили, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку.

Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

  • громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
  • громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;
  • громадяни, які були зняті з військового обліку, але не стали повторно на військовий облік у зазначений термін;
  • громадяни, яких виключили з військового обліку, але після 18 травня зобов'язали стати на військовий облік, а вони не зробили цього;
  • громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
  • громадянин, який отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
  • громадянин, який отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;
  • громадянин, який після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ наголосили, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані. 

В Міністерстві наголосили, що для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитись до ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні працює мобільний застосунок "Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. 

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
розшук
мобілізація
резерв

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