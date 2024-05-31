В Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанный может оказаться "в розыске"
В Министерстве обороны Украины объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В ведомстве отметили, что такой статус имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.
Такое объяснение предоставило МОУ в ответ на запрос "Української правди".
Кто может находиться в розыске
В Минобороны отметили, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.
Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:
- гражданин не стал на военный учет по достижении им соответствующего возраста;
- гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет;
- граждане, снятые с военного учета, но не стали повторно на военный учет в указанный срок;
- граждане, исключенные из военного учета, но после 18 мая обязали встать на военный учет, а они не сделали этого;
- гражданин, состоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;
- гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;
- гражданин, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;
- гражданин, который после обновления данных и прохождения ВЛК, получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.
В МОУ отметили, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.
В Министерстве подчеркнули, что для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.
Напомним, в Украине работает мобильное приложение "Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно.
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