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В Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанный может оказаться "в розыске"

31 мая 2024 21:56
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанный может оказаться "в розыске"
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Министерстве обороны Украины объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В ведомстве отметили, что такой статус имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Такое объяснение предоставило МОУ в ответ на запрос "Української правди".

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В Минобороны отметили, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

  • гражданин не стал на военный учет по достижении им соответствующего возраста;
  • гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет;
  • граждане, снятые с военного учета, но не стали повторно на военный учет в указанный срок;
  • граждане, исключенные из военного учета, но после 18 мая обязали встать на военный учет, а они не сделали этого;
  • гражданин, состоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;
  • гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;
  • гражданин, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;
  • гражданин, который после обновления данных и прохождения ВЛК, получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

В МОУ отметили, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.

В Министерстве подчеркнули, что для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Напомним, в Украине работает мобильное приложение "Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты
розыск
мобилизация
резерв

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