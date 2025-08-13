Малюк заявил, что операцию Паутина удалось на месяц перенести

Операцию "Паутина" на месяц перенесли — Малюк назвал причину
Операцию "Паутина", в рамках которой Украина атаковала стратегическую авиацию РФ, на месяц пришлось перенести. Причиной стали российские водители фур, которые ушли в запой на майские праздники.
Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил глава СБУ Василий Малюк.
Почему операцию "Паутина" пришлось перенести
"Мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху зашли там в запой. Потом 1 мая, "майовка" у них, они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. То есть у нас месяц... именно по этой первопричине", — сказал Малюк.
Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по аэродромам РФ с применением дронов. Тогда под атаками оказались четыре аэродрома, а поврежден и уничтожен в целом 41 военный самолет (речь идет о стратегической авиации). Подробнее об операции читайте по этой ссылке.
Позже благодаря спутниковым снимкам стало известно, что Россия начала строительство защитных укрытий на нескольких своих авиабазах.
