Главная Армия Операцию "Паутина" на месяц перенесли — Малюк назвал причину

Операцию "Паутина" на месяц перенесли — Малюк назвал причину

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 00:00
Малюк заявил, что операцию Паутина удалось на месяц перенести
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Операцию "Паутина", в рамках которой Украина атаковала стратегическую авиацию РФ, на месяц пришлось перенести. Причиной стали российские водители фур, которые ушли в запой на майские праздники. 

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил глава СБУ Василий Малюк.

Читайте также:

Почему операцию "Паутина" пришлось перенести

"Мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху зашли там в запой. Потом 1 мая, "майовка" у них, они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. То есть у нас месяц... именно по этой первопричине", — сказал Малюк.

Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по аэродромам РФ с применением дронов. Тогда под атаками оказались четыре аэродрома, а поврежден и уничтожен в целом 41 военный самолет (речь идет о стратегической авиации). Подробнее об операции читайте по этой ссылке.

Позже благодаря спутниковым снимкам стало известно, что Россия начала строительство защитных укрытий на нескольких своих авиабазах.

