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Головна Армія В ISW розкрили, як РФ ховає літаки після операції "Павутина"

В ISW розкрили, як РФ ховає літаки після операції "Павутина"

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:35
Операція СБУ "Павутина" — Росія споруджує бункери для літаків
Російський винищувач Су-35С. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Після масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина" Росія розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх військових авіабазах. Інформацію підтверджують і супутникові знімки.

Про це у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 14 липня.

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У звіті вказано, що супутникові знімки від 7 липня, отримані українською аналітичною групою Frontelligence Insight, демонструють активне зведення фортифікацій на авіабазі "Халіно" у Курській області.

Зафіксовано щонайменше десять укріплених бункерів, накритих шаром ґрунту, дванадцять бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім великих ангарів, розміщених безпосередньо на пероні.

Інформацію підтверджують і знімки від компанії Planet Labs, зроблені 27 червня.

Павутина літаки РФ
Зведення фортифікацій на авіабазі "Халіно". Фото: ISW

Подібну діяльність спостерігають і на інших російських авіабазах. Зокрема, супутникові фото за 9 липня вказують на появу двох бетонних бункерів на авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. Знімки Planet Labs від 7 липня додатково підтверджують наявність там укриттів для літаків.

Натомість на авіабазі Джанкой, також у Криму, станом на 9 липня не виявлено жодних ознак будівництва.

Павутина літаки РФ
Поява двох бетонних бункерів на авіабазі Саки. Фото: ISW

Крім того, аналітики звертають увагу на авіабази, які постраждали внаслідок українських ударів під час операції "Павутина". На базах "Біла" в Іркутській області та "Оленья" в Мурманській області досі залишаються уламки пошкоджених літаків, які не були прибрані навіть через кілька тижнів після атаки.

На думку аналітиків ISW, критика з боку російських військових блогерів та посадовців щодо недостатнього захисту стратегічних об’єктів лише посилюється. Адже навіть через три роки після початку повномасштабного вторгнення Москва почала реагувати на загрозу з повітря лише після серії влучних атак дронів.

"Не виключено, що Росія почала споруджувати захисні укриття на своїх авіабазах лише після трьох років війни у відповідь на українську операцію ‘Павутина’", — наголошують в ISW.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну операцію з ударів по російських аеродромах із застосуванням дронів

Під атаками опинилися чотири аеродроми, було пошкоджено або знищено 41 військовий літак.

СБУ ISW літаки війна в Україні Росія павутина
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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