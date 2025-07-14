Операция СБУ Паутина - Россия сооружает бункеры для самолетов

Российский истребитель Су-35С. Иллюстративное фото: Википедия

После масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина" Россия начала строительство защитных укрытий на нескольких своих военных авиабазах. Информацию подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) в понедельник, 14 июля.

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В отчете указано, что спутниковые снимки от 7 июля, полученные украинской аналитической группой Frontelligence Insight, демонстрируют активное возведение фортификаций на авиабазе "Халино" в Курской области.

Зафиксировано не менее десяти укрепленных бункеров, накрытых слоем грунта, двенадцать бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия, а также восемь больших ангаров, размещенных непосредственно на перроне.

Информацию подтверждают и снимки от компании Planet Labs, сделанные 27 июня.

Возведение фортификаций на авиабазе "Халино". Фото: ISW

Подобную деятельность наблюдают и на других российских авиабазах. В частности, спутниковые фото за 9 июля указывают на появление двух бетонных бункеров на авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму. Снимки Planet Labs от 7 июля дополнительно подтверждают наличие там укрытий для самолетов.

Зато на авиабазе Джанкой, также в Крыму, по состоянию на 9 июля не обнаружено никаких признаков строительства.

Появление двух бетонных бункеров на авиабазе Саки. Фото: ISW

Кроме того, аналитики обращают внимание на авиабазы, которые пострадали в результате украинских ударов во время операции "Паутина". На базах "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области до сих пор остаются обломки поврежденных самолетов, которые не были убраны даже через несколько недель после атаки.

По мнению аналитиков ISW, критика со стороны российских военных блогеров и чиновников относительно недостаточной защиты стратегических объектов только усиливается. Ведь даже через три года после начала полномасштабного вторжения Москва начала реагировать на угрозу с воздуха только после серии точных атак дронов.

"Не исключено, что Россия начала строить защитные укрытия на своих авиабазах только после трех лет войны в ответ на украинскую операцию "Паутина", — отмечают в ISW.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по российским аэродромам с применением дронов.

Под атаками оказались четыре аэродрома, был поврежден или уничтожен 41 военный самолет.