Операция СБУ Паутина - Россия сооружает бункеры для самолетов

В ISW раскрыли, как РФ прячет самолеты после операции Паутина
После масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина" Россия начала строительство защитных укрытий на нескольких своих военных авиабазах. Информацию подтверждают спутниковые снимки.
Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) в понедельник, 14 июля.
Россияне начали прятать свои самолеты
В отчете указано, что спутниковые снимки от 7 июля, полученные украинской аналитической группой Frontelligence Insight, демонстрируют активное возведение фортификаций на авиабазе "Халино" в Курской области.
Зафиксировано не менее десяти укрепленных бункеров, накрытых слоем грунта, двенадцать бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия, а также восемь больших ангаров, размещенных непосредственно на перроне.
Информацию подтверждают и снимки от компании Planet Labs, сделанные 27 июня.
Подобную деятельность наблюдают и на других российских авиабазах. В частности, спутниковые фото за 9 июля указывают на появление двух бетонных бункеров на авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму. Снимки Planet Labs от 7 июля дополнительно подтверждают наличие там укрытий для самолетов.
Зато на авиабазе Джанкой, также в Крыму, по состоянию на 9 июля не обнаружено никаких признаков строительства.
Кроме того, аналитики обращают внимание на авиабазы, которые пострадали в результате украинских ударов во время операции "Паутина". На базах "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области до сих пор остаются обломки поврежденных самолетов, которые не были убраны даже через несколько недель после атаки.
По мнению аналитиков ISW, критика со стороны российских военных блогеров и чиновников относительно недостаточной защиты стратегических объектов только усиливается. Ведь даже через три года после начала полномасштабного вторжения Москва начала реагировать на угрозу с воздуха только после серии точных атак дронов.
"Не исключено, что Россия начала строить защитные укрытия на своих авиабазах только после трех лет войны в ответ на украинскую операцию "Паутина", — отмечают в ISW.
Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную операцию по ударам по российским аэродромам с применением дронов.
Под атаками оказались четыре аэродрома, был поврежден или уничтожен 41 военный самолет.
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