Малюк заявив, що операцію Павутина вдалося на місяць перенести

Операцію "Павутина", в рамках якої Україна атакувала стратегічну авіацію РФ, на місяць довелося перенести. Причиною стали російські водії фур, які пішли в запій на травневі свята.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив голова СБУ Василь Малюк.

Чому операцію "Павутина" довелося перенести

"Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень зайшли там в запій. Потім 1 травня, "майовка" у них, вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. Тобто у нас місяць... саме по цій першопричині", — сказав Малюк.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела унікальну операцію з ударів по аеродромах РФ із застосуванням дронів. Тоді під атаками опинилися чотири аеродроми, а пошкоджено та знищено загалом 41 військовий літак (мова йде стратегічну авіацію). Детальніше про операцію читайте за цим посиланням.

Пізніше завдяки супутниковим знімкам стало відомо, що Росія розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх авіабазах.