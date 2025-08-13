Відео
Головна Армія Операцію "Павутина" на місяць перенесли — Малюк назвав причину

Операцію "Павутина" на місяць перенесли — Малюк назвав причину

Дата публікації: 13 серпня 2025 00:00
Малюк заявив, що операцію Павутина вдалося на місяць перенести
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Операцію "Павутина", в рамках якої Україна атакувала стратегічну авіацію РФ, на місяць довелося перенести. Причиною стали російські водії фур, які пішли в запій на травневі свята.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив голова СБУ Василь Малюк.

Читайте також:

Чому операцію "Павутина" довелося перенести

"Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень зайшли там в запій. Потім 1 травня, "майовка" у них, вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. Тобто у нас місяць... саме по цій першопричині", — сказав Малюк.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела унікальну операцію з ударів по аеродромах РФ із застосуванням дронів. Тоді під атаками опинилися чотири аеродроми, а пошкоджено та знищено загалом 41 військовий літак (мова йде стратегічну авіацію). Детальніше про операцію читайте за цим посиланням.

Пізніше завдяки супутниковим знімкам стало відомо, що Росія розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх авіабазах.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
