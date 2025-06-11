Операция "Паутина" — глава СБУ Василий Малюк предупредил РФ о новых сюрпризах

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Операция "Паутина" — только начало, и враг вскоре получит новые, не менее болезненные удары. Украина будет бить оккупантов там, где он считает себя недосягаемым.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк, пишет пресс-служба ведомства в среду, 11 июня.

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Служба безопасности Украины обнародовала новое видео об уникальной спецоперации "Паутина", в результате которой удалось одновременно поразить 41 российский военный самолет на четырех аэродромах в тылу врага.

На опубликованных кадрах — подготовка и реализация масштабной атаки, которую СБУ осуществила в условиях полной секретности. Спецоперация стала ответом на массированные обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина", — заявил Малюк.

Чтобы реализовать спецоперацию, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ",— подчеркнул глава СБУ.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную операцию в тылу России, поразив четыре военных аэродрома — "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно там находились стратегические самолеты, которые использовали для обстрелов украинских городов.

По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной техники превышает 7 миллиардов долларов США. В результате операции Россия потеряла 41 единицу, в частности самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также транспортные "Ан-12" и "Ил-78".