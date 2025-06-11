Операція "Павутина" — голова СБУ Василь Малюк попередив РФ про нові сюрпризи

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Операція "Павутина" — лише початок, і ворог незабаром отримає нові, не менш болючі удари. Україна битиме окупантів там, де він вважає себе недосяжним.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, пише пресслужба відомства у середу, 11 червня.

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Служба безпеки України оприлюднила нове відео про унікальну спецоперацію "Павутина", в результаті якої вдалося одночасно вразити 41 російський військовий літак на чотирьох аеродромах у тилу ворога.

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На опублікованих кадрах — підготовка і реалізація масштабної атаки, яку СБУ здійснила в умовах повної секретності. Спецоперація стала відповіддю на масовані обстріли українських міст і критичної інфраструктури.

"СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина", — заявив Малюк.

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Аби реалізувати спецоперацію, спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — модульні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ", — наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну операцію в тилу Росії, вразивши чотири військові аеродроми — "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Саме там перебували стратегічні літаки, які використовували для обстрілів українських міст.

За попередніми оцінками, загальна вартість знищеної техніки перевищує 7 мільярдів доларів США. У результаті операції Росія втратила 41 одиницю, зокрема літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також транспортні "Ан-12" і "Іл-78".