Взрывы в Бердянске 31 октября — украинские дроны атакуют оккупированный город

Дым в результате взрывов в Бердянске 31 октября. Фото: t.me/andriyshTime

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области с утра, 31 октября, раздаются мощные взрывы. Известно, что город атакуют украинские дроны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"С 6:00 Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", — рассказал Андрющенко.

Кроме того, местные оккупационные власти не только впервые признали факт попадания, но и сообщили об атаке на здание самой "администрации".

Также в некоторых районах Бердянска исчез свет, а работу бюджетных органов отменили.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Бердянске партизаны совместно с Главным управлением разведки уничтожили железнодорожный мост. Оккупанты использовали его для транспортировки военных грузов.

Ранее в Бердянске обнаружили тело предателя Виталия Ломейко.