Вибухи в Бердянську 31 жовтня — українські дрони атакують окуповане місто

Дим внаслідок вибухів у Бердянську 31 жовтня. Фото: t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області з ранку, 31 жовтня, лунають потужні вибухи. Відомо, що місто атакують українські дрони.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"З 6:00 Бердянськ атакують наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", — розповів Андрющенко.

Крім того, місцева окупаційна влада не лише вперше визнала факт влучання, але й повідомила про атаку на будівлю самої "адміністрації".

Також у деяких районах Бердянська зникло світло, а роботу бюджетних органів скасували.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську партизани спільно з Головним управлінням розвідки знищили залізничний міст. Окупанти використовували його для транспортування військових вантажів.

Раніше у Бердянську виявили тіло судді-зрадника Віталія Ломейка.