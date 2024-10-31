Вибухи в Бердянську 31 жовтня — українські дрони атакують окуповане місто

Окупований Бердянськ атакують дрони — є проблеми зі світлом
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області з ранку, 31 жовтня, лунають потужні вибухи. Відомо, що місто атакують українські дрони.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Вибухи в Бердянську
"З 6:00 Бердянськ атакують наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", — розповів Андрющенко.
Крім того, місцева окупаційна влада не лише вперше визнала факт влучання, але й повідомила про атаку на будівлю самої "адміністрації".
Також у деяких районах Бердянська зникло світло, а роботу бюджетних органів скасували.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську партизани спільно з Головним управлінням розвідки знищили залізничний міст. Окупанти використовували його для транспортування військових вантажів.
Раніше у Бердянську виявили тіло судді-зрадника Віталія Ломейка.
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