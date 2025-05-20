Ночной обстрел Украины 20 мая -- сколько дронов сбили силы ПВО

Силы ПВО. Фото: Нацгвардия

Российские оккупанты в ночь на 20 мая атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбивали цели на востоке, севере и в центре страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики запустили 108 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы из Брянска, Шаталова, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотники и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных беспилотников РФ 20 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 — сбиты огневыми средствами поражения, 58 — локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 360 ударов по Запорожской области. Захватчики повредили гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, армия РФ обстреляла Сумскую область. В результате атаки пострадали объекты газо- и электроснабжения.